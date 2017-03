Anabel Pantoja se disculpa tras ser criticada por reírse de unos perros

Anabel Pantoja colgó un vídeo en ‘Instagram’ en el que ella y sus amigos parecían mofarse de unos perros ciegos que caminaban por la calle. Ha querido explicarse ya que asegura que no esperaba esta repercusión: “Jamás me burlaría de nadie ni de un animal (…) pido perdón por lo que he hecho”. Cuenta que dos perros enormes les persiguieron de noche y lo grabó porque le hizo gracia lo asustados que estaban sus dos compañeros que iban junto a ella. Fue después cuando se dio cuenta de que uno de ellos era ciego.