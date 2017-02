Chelo García Cortés responde a Bárbara Rey: “Demuéstrame que yo he dicho esa salvajada de tu hijo”

Bárbara Rey ha vuelto a cargar con dureza contra Chelo pero ella no se ha quedado callada y no ha tardado en responderle: “Demuéstrame que yo he dicho esa salvajada de tu hijo (…) nunca he acusado a Ángel”. Lo niega rotundamente y le aconseja que se vuelva a ver los programas porque “parece que está perdiendo memoria”. “Esta señora no puede decirme que yo no he sido amiga de ella”, ha querido dejar claro la colaboradora.