Chelo, imaginando su paso por 'Supervivientes': "Sería la primera vez en 28 años que me separo de Marta"

Jorge Javier le ha incitado a Chelo a que se pusiese a imaginar cómo sería su paso por ‘Supervivientes’ y qué haría los días previos a marcharse a Honduras: “¿Qué conversación crees que podrías tener con la persona con la que compartes tu vida la noche anterior?”. La colaboradora se ha emocionado mucho pensando en ello: “Si me voy sería la primera vez en 28 años que me separo de ella (…) me diría que fuese prudente, que no tengo 20 años”.