Diego Matamoros lo niega todo tras su detención: “Confío en la justicia y en que todo se resolverá a mi favor”

“Me encuentro fatal, no entiendo el porqué, espero que se arreglen las coas y que me quite esta losa, es injusto, yo no soy así”, ha dicho Diego Matamoros en directo en ‘Sálvame’. El hijo de Kiko Matamoros fue detenido tras la denuncia presentada por su expareja y madre de su hija, que denuncia haber sido agredida. Ahora, Diego Matamoros lo niega todo, asegura confiar en la justicia y dice: “Quitarme esta losa de encima, es un golpe muy duro de una persona que no esperaba”.