Garó se defiende de las acusaciones: "No merezco esto tras 30 años de impecabilidad"

Tras el duro testimonio de sus exparejas, Alexis y Darío, Ángel Garó prefiere no responder: "No voy a hacer ninguna declaración ni voy a contestar a estas personas, por llamarlas de alguna manera". Eso sí, el humorista explica que se trata de cosas "muy duras" y añade: "No me lo merezco después de 30 años de impecabilidad". Sin embargo, Darío reitera su testimonio en directo en 'Sálvame' y muestra el último audio que le mandó Garó.

Tras conocerse que había sido detenido tras tener un altercado con su expareja, Ángel Garó se ha convertido en centro de la polémica. El humorista no ha querido responder a los testimonios de sus exparejas, Darío y Alexis: "No me voy a pronunciar ante esto hasta que mi abogado no me diga nada más. No voy a contestar a estas personas, por llamarlas de alguna manera".