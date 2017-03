Gema López, de Diego y Tanit: “Ellos ni siquiera llegan a establecer ni una pensión ni un régimen de visitas”

Diego Matamoros y Tanit Grande no llegaron a establecer ni una pensión ni un régimen de visitas con la niña, tal y como lo asegura Gema López. “Pero se hacía cargo de las necesidades básicas del bebé”, cuenta la colaboradora y añade: “En ese medio acuerdo surrealista rompen y vuelven una y otra vez”. Asegura que Diego está muy encariñado con la pequeña y está dispuesto a hacerse las pruebas de paternidad porque si no, no puede hacer nada en este caso.