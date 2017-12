Gustavo González, sobre María Lapiedra: "He perdido la paciencia"

Confirmó que ha sido desleal a su mujer con María Lapiedra, pero Gustavo quiere dar "un portazo" a la polémica y recuperar la confianza de quienes más le importan, sus hijos. Por ello, no entiende los detalles que ha hecho públicos María y tampoco su actitud y su tono (un tanto "frívolo") hablando de su relación. El colaborador se declara "harto" de que se sepa lo que hace, dice o escribe y así se lo ha hecho saber a María con quien, aunque no ha perdido la confianza, sí ha perdido la "paciencia".

Además, ha dejado claro que quien le conoce sabe que odia hablar de su intimidad y mucho más que otros hablen de ella. Por eso, en un claro mensaje a María (como también se lo ha dicho en privado) ha pedido que se deje de saber lo que él hace o dice: “No quiero cambiar a María, ella sabe lo que me molesta, no quiero que se sepa al minuto si digo blanco o negro”.

Mientras tanto, María Lapiedra visita Telecinco pero por contrato ha pedido no coincidir con el colaborador y no se refiere solo al plató, incluye todas las instalaciones de la cadena. Por su parte, Gustavo ha apuntado que él no ha puesto ningún problema pero quiere acabar con esta situación: “De alguna manera he expuesto una parte de mi vida que quiero cerrar de un portazo”.