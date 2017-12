Gustavo González, sobre su mujer: “Repetiría todo lo que le dije en la boda sorpresa”

“Vuelvo a decir que yo no sabía en qué consistía la celebración. Era una sorpresa, no sabía cómo iba a ir vestida mi mujer – ella fue vestida de novia- y suscribo y, a día de hoy, vuelvo a decir, que le repetiría todo lo que le dije porque es una persona maravillosa , una muy buena persona que, ahora mismo, está sufriendo mucho”, ha dicho en plató.

El divorcio de Gustavo González sigue generando mucha polémica y hoy ha hablado de su matrimonio más que nunca. Belén Esteban le ha preguntado si no le molesta que María Lapiedra hable con desprecio sobre su exmujer, con la que ha mantenido una relación de más de treinta años, y el colaborador ha sido tajante:"No me gusta ni que ella ni que nadie hable con ese desprecio de una persona con la que he estado tantos años porque no merece el daño que le estoy haciendo".