Jorge Javier no ha podido resistirse a probarse una de las joyas de la corona

Nuria Tiburcio, especialista en el estilismo de Doña Letizia, ha estado en ‘Sálvame’ para mostrarnos las joyas más valiosas de la corona. Antes de marcharse del plató, Jorge Javier no ha podido resistirse a probarse la tiara que lucía la joven. Con la ayuda de Valldeperas, se ha plantado la corona en la cabeza cual princesa de cuento. “Pues no me la quito”, ha dicho el presentador. Y así ha sido, ya que ha continuado todo el programa con ella.