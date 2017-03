Kiko Matamoros: “Diego no tiene ninguna posibilidad de ver a la criatura salvo que demuestre que es el padre”

Diego Matamoros no tendrá la posibilidad de ver a su presunta hija salvo que demuestre que es el padre biológico. Kiko Matamoros asegura que su hijo nunca ha tenido libertad para coger a la niña y llevarla donde él quisiese, pero a su vez le culpa por no haber sabido hacer las cosas bien: “No ha actuado como ha tenido que actuar, ahora que no se lamente. Ha sucedido todo lo que él ha propiciado”.