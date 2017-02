Leonardo Dantes, de Yurena: “A mí tampoco me apetece coincidir con ella"

La polémica con los coaches de la sección ‘Ahora todos cantan’ no ha hecho más que empezar. Al parecer, Yurena no querría coincidir con Leonardo Dantés en el programa, algo que no le asombra al cantante: “No ha querido coincidir nunca conmigo en los sitios (…) a mí tampoco me apetece coincidir con ella pero no soy tan radical”. Por otro lado Karina se ha querido mantener al margen de todo esto: “Yo no soy quien para juzgar a nadie”.