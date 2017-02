Macarena niega haber estado con otro chico: “Es un amigo que tenemos en común”

‘Sálvame’ ha tenido acceso a unas fotografías en las que Macarena se encuentra paseando con un chico. Ella ha reconocido que pasó el día con él pero que “solo es un amigo” y que “Rafa lo conoce desde siempre”. “Necesito quedar con gente para que me animen”, ha dicho ella al respecto y ha aprovechado para mandarle un emotivo mensaje a Rafa: “Cariño estoy enamorada de ti y a mí me gustaría que me perdonases (…) sé que hay cosas que he hecho mal pero hay otras que no son verdad”.