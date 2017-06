María Jiménez explica su cambio físico

"¿Cómo estás?", le preguntaba Toñi Moreno a María Jiménez en 'Viva la vida' y ella, con su habitual humor, respondía: "Gorda, gordísima". Jiménez narraba que ha engordado 30 kilos y explicaba que ha sufrido diversos problemas de salud: "En 2013 me operaron de un cáncer de mama, la radio me hace engordar, después me operan de la garganta, después me rompí el peroné... Y luego dejé de fumar y me entró un hambre que no os podéis imaginar".