María Lapiedra: “Nunca me he valorado y me arrepiento de haber hecho cine para adultos”

María Lapiedra se ha derrumbado en el plató cuando, después de ver los resultados sobre su test emocional (que revelaban un “mundo de fantasía”) , ha empezado a hablar de su familia. Parece ser que a ella le ha pasado algo que le afectó mucho psicológicamente. “Es algo que ocurrió y que todavía no he superado. He ido a psicólogos pero no me pueden ayudar porque a mí me cuesta mucho enfrentarme a eso todavía”.