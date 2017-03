Mila Ximénez: “Lo que narra Alba Carrillo yo ya lo he oído”

A raíz de las declaraciones de Alba Carrillo sobre Feliciano López, Mila Ximénez ha recuperado una entrevista que Mª José Suárez dio en el pasado sobre su relación y ruptura con el tenista: “Dice ‘¿qué te crees? Me he enterado todas las deslealtades, pero él me decía que me quería a mí y yo me volvía loca”. “Lo que narra Alba Carrillo yo ya lo he oído”.