¿Concursará Edmundo Arrocet en la próxima edición de 'Supervivientes'?

Kiko Matamoros ha preguntado a Mila Ximénez sobre los rumores que hablan de la participación de Edmundo Arrocet, pareja de Teresa Camps, en 'Supervivientes': “Por mis informaciones me han confirmado que va, pero yo le sigo preguntado a ella y ella me dice que no sabe nada”, ha dicho Mila refiriéndose a Terelu Campos.