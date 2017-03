Pelayo, a Jorge Javier: “Cuando hay cámaras te vienes muy arriba"

Pelayo y Jorge Javier han puesto las cartas boca arriba. El estilista de ‘Cámbiame’ parece estar enfadado con J.J. por mostrar una actitud diferente detrás de las cámaras: “Cuando no hay cámaras eres muy simpático conmigo, pero cuando las hay te vienes muy arriba”. Jorge Javier no ha parado de picarle con que perdió el ‘Cámbiame Challenge’ y ha logrado que se enfade aún más: “A mí no me trates como a Rafa Mora y todos estos”, le ha dicho él.