La actitud de Macarena cuando pensaba que no le estaban grabando

Mientras Rafa se derrumbaba, Macarena habló con su padre por teléfono. “¿Cómo me has visto?”, le decía ella continuamente en la llamada. Algo que ha hecho dudar mucho a los colaboradores,y han llegado a pensar que su novia está actuando. Por el contrario, Rafa defiende la actitud de Macarena: “Sé que ella va a intentar mostrarse entera de cara a su familia y hacer como que no ha ocurrido nada”.