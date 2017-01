¡Rafa Mora enseña su ‘six-pack’ a toda España!

Paz llegó a un acuerdo con Rafa: si nadie cogía el teléfono o lo cogía pero no decía la frase 'Hola Sálvame', Rafa le tenía que enseñar su tableta. El colaborador dijo que ya no es el mismo, que ya no hacía esas cosas, que se está reformando, etc., pero acabó aceptando. Un señor cogió el teléfono pero no la frase y Rafa Mora enseñó su 'six-pack' a toda España.