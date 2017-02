Ian, sobre Macarena y Rafa Mora: "No he querido meterme en la relación"

Ian consiguió sacar de sus casillas a Rafa Mora en el 'Deluxe'. Asegura que ha tenido encuentros con Macarena, novia del colaborador de 'Sálvame', cuando ya mantenían una relación y su testimonio ha provocado una crisis que a punto está de acabar en ruptura. Tras la tarde más intensa de Rafa, las cámaras del programa se han trasladado a casa de Ian, que nos recibía recién salido de la ducha.

Ahora, Ian asegura que no ha vuelto a saber nada de Macarena y, ante las críticas de los colaboradores del programa, se defiende: "Yo no la he llamado y no me he querido meter en la relación, siempre me ha llamado ella mí".