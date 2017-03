¡'Sálvame’ pone a prueba el inglés de Gibaja!

‘Sálvame’ ha querido poner a prueba el inglés de Aless Gibaja y para ello han invitado al programa a Jimena. Con su perfecto inglés, ha hecho una valoración del paso de Aless por 'GH VIP' y él no solo la ha entendido, sino que lo ha traducido. “Tengo que decir que me has sorprendido mucho”, le ha dicho la experta y le ha dado un 8,5 de nota. ¡Qué nivel!