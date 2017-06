Hasta aquí podíamos estar hablando de un affaire como tantos otros que nacen y mueren sin dejar huella, pero no nos engañan: esta historia estaba (y está) muy viva. Para empezar, por el surrealista motivo de la ruptura, que se resumen en que Terelu pensó que no era una mujer apta para él debido a la diferencia de edad. ¿Pero no habéis visto el bodorrio de Laura Escanes y Risto Mejide