Mª Teresa, sobre la hipotética participación de Bigote en ‘Supervivientes’: “Ni él no sabe”

‘Sálvame’ ha estado con Bigote Arrocet para preguntarle por su supuesta participación en la nueva edición de ‘Supervivientes’ pero él no ha querido hacer declaraciones de ningún tipo. “Preguntárselo a él, cuando llegue el momento él os va a contestar seguro. Yo no puedo decir nada”, ha opinado Mª Teresa y ha añadido: “Yo te digo que ni él no sabe. Hay decisiones finales que las toma quien las tiene que tomar”.