Víctor Sandoval, de Cristina Blanco: “Creo que es una víctima de sus propios trabajos pero no es la culpable, hay otras culpables”

Víctor Sandoval ha contado cómo todo el mundo hacía el vacío en su día a Cristina Blanco: “Le di de lado porque tenía miedo a que me pasara algo, porque le pusieron fama de gafe”. Aun así asegura que no puede decir nada malo de ella ya que siempre se ha portado muy bien. “Creo que es una víctima de sus propios trabajos pero no es la culpable, hay otras culpables”, ha dicho él. Terelu parece no estar de acuerdo con las palabras de Víctor: “Cristina siempre ha tenido relación con todo el mundo”, ha asegurado la colaboradora.