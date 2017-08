Alejandro Caracuel: “He sentido atracción por Laura, pero no me he enamorado de ella”

Durante su participación en 'Supervivientes', mucho se habló de la complicidad de Alejandro Caracuel y Laura Matamoros. Entre bromas, él confesó que si no tuviera novio, se iría con ella... y la polémica empezó. El exconcursante ha querido acabar con las dudas en 'Sálvame': se sintió atraído por Laura, pero no está enamorado de ella. Eso sí, confiesa que le da pena no tener ahora la relación que tuvo con ella en el reality.