El tatuaje de Terelu por una apuesta 😱

Se ha abierto un debate sobre las apuestas en la sección de Mª Teresa Campos y es por ello por lo que Terelu se ha lanzado a contar una anécdota del pasado: “Cuando España estaba jugando el mundial dijimos que nos apostaríamos cada uno si ganaban. Yo dije que me haría un tatuaje y me lo hice”. ¡Ha demostrado ser una mujer de palabra! “Yo también aposté que me haría una operación y cumplí”, ha dicho Matamoros entre risas.