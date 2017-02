Chelo Gª Cortes responde a Bárbara Rey: “No he dicho nada que no haya sido verdad”

Parece que Bárbara Rey se mosqueó con Chelo Gª Cortés por algunas informaciones que se dieron en ‘Sálvame’ y las consecuencias fueron hasta 7 desplantes en un acto en el que Chelo ejercía como reportera del programa. Ahora, Bárbara le dedica unas durísimas palabras a su amiga, habla de traición y da su amistad por terminada. Tras ver el avance de estas declaraciones Chelo ha respondido: “No he dicho nada que no fuera verdad y he callado mucho tiempo”.