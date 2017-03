Bárbara Rey y su no amistad con Chelo Gª Cortés: “Me duele, pero no hay vuelta atrás”

Bárbara Rey se siente traicionada por Chelo Gª Cortés y asegura que aunque le duele la situación, su amistad está rota y no hay vuelta atrás. “Es más fácil responder sobre mí que sobre otras cosas”, se ha quejado Chelo, que reitera que no cree que haya hecho nada malo: “No he dicho nada que no tuviera que decir. El balón, querida, está en tu tejado”.