Belén Esteban, a sus compañeros: "¿Habéis visto algún representante que se lleve el 30% en TV y el 50% en publicidad?

Belén Esteban acudió a la vista del juicio en el que reclama una cantidad de dinero a su exrepresentante, Toño Sanchís. No tenía que declarar, tampoco su exrepresentante ni su mujer, Lorena, que no asistieron, pero Belén sí acudió y la colaboradora de ‘Sálvame’ ha explicado el porqué: “Creí que debía ir, no he querido hacer un circo…" Además, no ha querido entrar en detalles, pero sí ha hecho una pregunta muy concreta a sus compañeros de 'Sálvame'...