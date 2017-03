Gustavo: "La Casa Real pide a Marichalar que no abra la boca, ni para defenderles"

Hay tensión y enfado en la familia Real con Jaime de Marichalar por unas declaraciones que ha hecho en las que compara España con una “república bananera” por los ataques al Rey y a Froilan. Gustavo asegura que desde la Casa Real se le ha dicho: “Usted no es quien para defender a la Corona, no queremos tu ayuda”. Consideran que no son ni mucho menos ataques a la casa Real y en el caso de su hijo saben perfectamente quien es Froilan.