Kiko Matamoros: “Tanit ha dicho en el juzgado que Diego no es el padre de la niña”

Diego Matamoros y su expareja han acudido a los juzgados tras la denuncia de Tanit, que asegura que sufrió una agresión que Diego niega . Según Kiko Matamoros, los testigos coinciden "con la versión de Diego, que no hubo intención de agredir" y añade que en la vista, Tanit ha asegurado que Diego no es el padre de su hija. Al parecer, la niña no es hija de Diego legamente porque no tendría los apellidos "por decisión de la madre", algo que Diego habría aceptado.