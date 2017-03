Kiko M., sobre su hijo: “No me gustaba la ascendencia que Tanit tenía sobre Diego”

‘Sálvame’ nos mostraba un avance de las declaraciones en exclusiva de Diego Matamoros. El hijo de Kiko Matamoros fue detenido tras ser denunciado por su expareja por agresión pero él lo niega: “Una persona que te hace esto no me quiere, no quiere a nadie y no entiendo nada”. Además, Diego se ha mostrado agradecido con su padre quien, dice, le advirtió: “Fue el primero que me dijo que me apartase de esta chica, que algún día iba a pasarme algo así”.

“Lo ha dicho él, yo no lo quería decir”, ha contestado Kiko Matamoros: “Yo no veía que fuera a suceder nunca nada de esto, pero ella no me gustaba porque veía la ascendencia que tenía sobre él y que le tenía anulado”.