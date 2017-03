Diego Matamoros: "No he agredido a nadie y los testigos me dan la razón"

Tanit Grande denunció a su expareja, Diego Matamoros, por agresión pero él niega haberlo hecho. Diego asegura en 'Sálvame' que los testigos le han dado la razón en la vista previa al juicio, por lo que dice estar más tranquilo. Afirma que no justificará una mala acción pero quiere dejar claro que no agredió "a nadie" y que lo que sucedió fue "fortuito". Además, en cuanto a al polémica por la paternidad de su hija, asegura que pedirá las pruebas, aunque no tiene ninguna duda de que es el padre.

El hijo de Kiko Matamoros concede en exclusiva unas declaraciones a ‘Sálvame’ tras la polémica con Tanit Grande, su expareja. Diego fue detenido tras la denuncia de Tanit, que le acusaba de agresión, pero él lo niega: “Quiero que la gente sepa que no he agredido a nadie, todo fue fortuito”.

Diego ha explicado que está “más tranquilo” ya que asegura que en la vista previa del juicio, que tendrá lugar el 27 de marzo, los dos testigos en los que se apoyaba su expareja le dan a él la razón: “Lo ha dicho el conductor y el señor Manu, que admite en la testificación que no ve nunca cómo agredo, sino que se lo dice ella”.

El reportero de 'Sálvame', Kike Calleja, ha apuntado que Tanit presentará como prueba los whatsapps de audio en los que Diego le pedía perdón y él ha explicado: “Le mando unos mensajes de texto en los que le pregunto cómo se encuentra y que estoy preocupado”. Además, ha apuntado que va a presentar unos whatsapps que demuestran que han seguido manteniendo relación: “Me ha enviado flores, regalos, objetos, no solo el 14 de febrero sino otros días, no es que sea yo el loco que persigo a la gente, es que era una relación de los dos”.

Diego ha afirmado también que no retomaría la relación: "Ella no se está comportando ni como madre ni como persona, una persona que te dice te quiero no hace esto". El hijo del colaborador de 'Sálvame' reconoce que se "ofuscó" cuando vio la situación pero reitera: "No he agredido a nadie".

"A mí esto me ha roto, es la persona que más he querido en mi vida, ha sido una relación muy tóxica, una persona que me hace esto no me quiere, no quiere a nadie y no entiendo nada", ha afirmado.

Pedirá las pruebas de ADN

En cuanto a la paternidad de su hija, que no lleva sus apellidos, Diego asegura que ya ha puesto todo en manos de sus abogados: “Creo que es un año y medio sin ver a mi hija, cosa que me destroza, pero tengo que hacerlo, voy a pedir la prueba pero no tengo ninguna duda de que sea mi hija”.