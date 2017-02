Rafa Mora, entre lágrimas viendo a su chica: “Me dan ganas de abrazarla”

Tras la intensa polémica y una supuesta deslealtad, Rafa Mora agradecía que su chica, Macarena, diera la cara en público. Viéndola, le dedicaba unas palabras, se emocionaba y ella se derrumbaba: “Se dijeron muchas mentiras y ella tampoco se lo merece. Es inocente y buena persona, pero tampoco me merezco que la persona a la que he dado toda mi confianza me omita nada y me deje venir a la guerra con un paquete de chicles y en manga corta”.