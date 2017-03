Froilán protagoniza un desagradable incidente con otro chico

El nieto del Rey emérito ha protagonizado un desagradable incidente. No sabemos quién lo empezó, pero lo cierto es que dos grupos de chicos comentan algo hasta que un chico dice de Froilán: “Si me pega tengo razones para pegarle”; “¿qué me vas a pegar tú?”, responde Froilán. El resto de la secuencia se muestra con un tono altivo y ambos intercambian empujones.