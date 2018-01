"Necio" y "cretino", Gustavo González estalla contra Mark Hamilton

Gustavo González explica que hay cosas por encima de todo, incluso de la racionalidad, en alusión a su relación con María Lapiedra. Sin embargo, deja claro que lo primero para él son sus hijos, se declara muy dañado por los titulares de su chica y le responde: “No he tenido una mierda de familia jamás”. El colaborador observa con estupor el comportamiento de María y su todavía marido Mark en los platós y les advierte: “Sois unos necios, no sabéis a lo que os exponéis”.

Por ello, el colaborador parece observar con estupor las sucesivas apariciones de Mark y María en prensa y televisión: “Veo que se ríen y se divierten”. Además, los términos en los que María se refirió a su familia han provocado reacciones: “Le dije a María no me enfrentes con mi familia, yo no he tenido una mierda de familia jamás, me ha dolido mucho ese titular de María”.