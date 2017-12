Las primeras palabras en directo de Gustavo y María: "Evidentemente, mi intención es estar con María"

Gustavo no está cómodo a este lado de la noticia, se siente "ridículo" y no le gusta hablar, pero lo ha hecho dentro de un momento de intimidad. Él ha contado algunas cosas, pero cree que cuando se traspasa cierta línea, la historia "se ensucia".

No se siente culpable, pero sí “responsable” por haber expuesto a personas que no tendrían que haberse visto afectadas: “Aquí no hay ganadores, en esta historia todos somos perdedores”. Para él, esto no es un culebrón, sino la vida real y va a intentar poner fin a la situación por el bien de quien está sufriendo: “Siento asco de mí mismo”, ha confesado.