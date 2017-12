Gustavo González se rompe confirmando su separación: "No he sido un marido ejemplar, he sido desleal"

Además, Gustavo ha reconocido que no ha sido un marido ejemplar: “He sido desleal… como dice Sabina, no hay historia de amor con final feliz, si hay amor no hay final y si hay final no es feliz”. El colaborador se rompía en ese momento y, ante las preguntas, confesaba que le ha reconocido a su mujer algunas cosas: “Aquí vino María Lapiedra, contó una historia y yo se la he reconocido”.