Gustavo, tras confirmar su separación: “Tengo resquemor no solo por el daño que he provocado, sino por las reacciones”

"Más tranquilo" y, en cierto modo, "liberado", así está Gustavo González tras confirmar su separación. El colaborador de 'Sálvame' confesó que no ha sido un marido "ejemplar" y es que asegura que ha sido desleal. Ahora, siente cierto "resquemor" no no solo por el daño, también “por las reacciones”.

Un día después, el colaborador está “más tranquilo” y se siente “liberado” de algún modo, pero confiesa: "Me he sentido muy vulnerable y sin embargo tengo un cierto resquemor no solo por el daño que he provocado sino por las reacciones".

Gustavo ha confesado que esto no le ha gustado a nadie de su entorno y explica que es muy pudoroso: “Tengo mucho celo por mi vida privada y, de alguna manera no solo me he expuesto yo, he expuesto a los míos”.