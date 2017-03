Ian Castro, sobre Macarena: “No tengo sentimientos hacia ella”

Ian Castro, con su testimonio, desencadenó la polémica. Aseguró haber tenido encuentros íntimos con Macarena cuando ella ya era novia de Rafa Mora y el PoliDeluxe le dio la razón. La pareja ha roto e Ian vuelve a ‘Sálvame’: ha explicado que no pensaba que el asunto iba a tener tanto revuelo, nos ha confesado que le costó dar el paso pero se alegra de que el PoliDeluxe corrobore su versión. Eso sí, deja claro que no retomaría su relación con Macarena porque no tiene sentimientos por ella.