Isa Pantoja se siente vetada en Cantora: "Mi madre no quiere que mi tío esté incómodo y por eso no quiere que vaya"

Isa Pantoja contará en el 'Deluxe' el difícil momento familiar que está viviendo. Según nos ha contado en un avance, su madre no quiso que fuera a cenar y a tomar las uvas en Nochevieja y el motivo sería Alberto, su actual pareja y padre de su hija, quien ya no es bienvenido en la finca. Sin embargo, Isa cree ver otros motivos: "Ella no quiere que mi tío, etc., se sientan incómodos, por eso no quiere vaya".