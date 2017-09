Pantoja compra el silencio de su hermano Bernardo pagándole 18.000€ , según Kiko H.

Kiko Hernández recibió la llamada de un intermediario que le propuso entrevistar a Bernardo Pantoja. El hermano de la cantante querría hablar de su enfermedad, pero el colaborador le habría pedido que hablara también de sus hermanos, de su hija y del tiempo de Isabel en prisión. Según el colaborador, el padre de Anabel Pantoja habría aceptado hacerla a cambio de 18.000 euros, Anabel le habría pedido que no lo hiciera y finalmente lo habría evitado Isabel Pantoja ofreciéndole los 18.000 euros que iba a ganar.

Sin embargo, esta entrevista no se va a producir. Según ha narrado el colaborador, Bernardo habría recibido una llamada de su hija Anabel, que le habría desaconsejado hablar. También le habría llamado Isabel Pantoja y habría conseguido disuadirle: “No hagas esa entrevista con Kiko, te lo ruego, si es cuestión de dinero yo te lo doy. El silencio lo ha pagado Isabel”.

Anabel Pantoja ha reaccionado. Su padre le había dicho que sólo quería hablar de su enfermedad y no de la familia y explica que ella no se lo ha prohibido, que sólo le ha aconsejado esperar y consultar con el resto de la familia. “Me parece un poco surrealista todo lo que está pasando”, ha dicho Anabel al borde de las lágrimas y ha añadido que su padre tiene derecho a hablar, pero que no cree que sea el momento.