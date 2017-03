Isabel Pantoja: "Esto es MA-RA-VI-LLO-SO"

‘Sálvame’ nos muestra unas imágenes inéditas de Isabel Pantoja en su gira. En concreto en el Festival Viña del Mar donde, tras cantar, sale pletórica diciendo: “Pensaba venir a cantar con lo mejor que sé, pero no esperaba tanto, me he quedado anonadada”, decía a la prensa. Y la cantante, ante sus fans, gritaba articulando cada una de las sílabas: “Ha sido MA-RA-VI-LLO-SO. Quiero volver”.