Kiko Hernández: “Cuando vuelva voy a poner orden y voy a recordar muchas cosas”

El equipo del programa se ha puesto en contacto con Kiko Hernández y asegura que cuando vuelva va a “poner todo en orden y va a recordar muchas cosas”. Lydia Lozano no ha tardado en darse por aludida: “Se veía venir, no me sorprende pero lo de que va a poner todo en orden no sé a qué se refiere”. Además, confiesa que no le ha mandado ningún mensaje al colaborador desde su aparición en el ‘Deluxe’: “Si se los mando le molesta y si no también así que para qué”.