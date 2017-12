María Lapiedra: "Mark y yo nos vamos a separar"

Él ha dado el paso, pero María está casada y tiene dos hijas. La actriz se sentó en el ‘Deluxe’ y dio detalles de su relación con Gustavo, tras lo que anticipó que su marido se marcharía de casa, pero no ha sido así. Duermen en habitaciones separadas pero siguen conviviendo y María, aunque no sabe quién se irá de casa, confirma en ‘Sálvame’ que ha tomado una decisión: “Aún tenemos que hablar pero

Por su parte, Gustavo está abatido, se ve superado por la polémica y María explica que le notó “fatal”. Pero ¿cree que estaría dispuesto a dejar ‘Sálvame’? María no lo descarta: “No me extrañaría, lo apoyaría y

A María no le importaría compartir con Gustavo la casa en la que ahora vive con su marido y, ante las preguntas de los colaboradores, asegura que no tiene miedo a que la rutina acabe con su historia: “¿Si no me he aburrido de él esperando ocho años me voy a aburrir ahora que lo tengo? ¡Estamos locos!”