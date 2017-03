Marta López, de la polémica con Kiko H. y Lydia: “Me sé toda la historia, si Kiko no habla, yo no voy a hablar”

A raíz de la polémica por la supuesta traición de Lydia Lozano a Kiko Hernández, ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con quienes trabajaban o tenían amistad con Kiko cuando todo sucedió. Ania, exconcursante de ‘Gran Hermano’, asegura que nadie tenía una relación de “súper amistad” con Kiko y Marta, que era y es su amiga, explica que eran uña y carne: “Me sé toda la historia y si Kiko no habla, yo no voy a hablar. No creo que en ningún momento se ponga en duda que yo haya dicho nada”.