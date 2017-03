A Matamoros pudo pasarle como al hombre que se escondió desnudo en el tejado…

Un vídeo en el que un hombre se escondía desnudo en el tejado del marido de la mujer con la que estaba en ese momento se ha convertido en viral. ‘Sálvame’ debatía sobre lo sucedido y Kiko Matamoros ha confesado que a él le pasó lo mismo, solo que no salió corriendo: “El señor fue educadísimo, le dije que me permitiera vestirme y me dijo que sí”. Fue en el año 91 y, pasados los meses, encontró a la pareja reconciliada: “Me hizo ilusión, solo fue una locura de una noche”.