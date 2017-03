El abogado de Preysler afirma que "jamás" ha reclamado dinero a los hijos de Boyer

Ante las últimas informaciones publicadas sobre la herencia de Miguel Boyer, el abogado de Isabel Preysler aclara en exclusiva en ‘Sálvame’ que no se puede decir que el testamento deje solo deudas: “Lo que hay es un proyecto que han recibido todos los herederos para que manifestasen su opinión. Pero es que la herencia tiene más bienes y no tiene deudas. No se pueden confundir gastos de testamentaría con deudas”.

“Cuando uno fallece, cuesta bastante dinero y eso lo tienen que pagar los herederos, en este caso, la viuda y los hijos”, ha apuntado el abogado que añade que Isabel Preysler está “enojada” porque se diga que los hijos le pueden deber dinero: “Como si Isabel Preysler estuviera reclamando a o hubiera reclamado en algún momento a los hijos de su marido alguna cantidad. Jamás les ha reclamado, jamás”.