Así es la cara de Mila Ximénez tras pasar por quirófano

Este miércoles, Mila Ximénez ha reaparecido en la portada de la revista ' Lecturas ' mostrando su nuevo rostro. La colaboradora de 'Sálvame' se ha sometido a una operación de estética con la que ha rejuvenecido y se ha quitado años de encima. "Me han recogido la cara, me han quitado piel de los ojos y me han hecho el cuello nuevo", ha explicado.