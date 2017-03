Mónica Hoyos, a Lydia: “Qué falsa eres”

Lydia no ha parado de lanzarle pullitas a Mónica Hoyos y todo ha terminado en una trifulca entre las colaboradoras. “Parece que te pica el traje de fallera por la cara con la que has entrado, los valencianos tienen que estar encantados contigo (…) cuando me tengo que vestir de algo intento hacer las cosas fáciles para producción”, ha dicho la colaboradora. Estas palabras han provocado el enfado de Mónica: “Te callas la boca, nunca he tenido una tía al lado tan pesada como tú (…) qué falsa eres”, le ha dicho ella refiriéndose a que su compañera en ocasiones se muestra diferente fuera de las cámaras.